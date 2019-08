Başakşehir 36 hafta sonra kızardı!

Geçtiğimiz sezonu kırmızı kart görmeden tamamlayan Başakşehir , 2019-2020 sezonuna ise hırçın başladı. Malatya deplasmanında 3 puan bırakan İstanbul temsilcisinde İrfan Can , gördüğü kırımızı kart ile Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da kırımızı kart gören İrfan, 11 gün arayla ikinci kez kızardı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor 'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde, giden üç puanın yanında takımın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartla oyun dışında kalması da canları sıktı. Başarılı futbolcu, gördüğü kart sebebiyle Başakşehir'in önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde de forma giyemeyecek.36 HAFTA SONRA KIZARDI Geçtiğimiz sezon ligde Trabzonspor ile birlikte ligde kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri olan İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonuna ise hırçın başladı. Dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında turuncu-lacivertli futbolcu İrfan Can, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu kartla birlikte Başakşehir'den bir futbolcu, tam 36 hafta sonra kırmızı ile cezalandırılmış oldu. Medipol Başakşehir'de en son 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Sivasspor mücadelesinde Mossoro ve Arda söz konusu sebeple oyundan ihraç edilmişti.İRFAN'DAN 11 GÜN ARAYLA İKİ KIRMIZI Başakşehir'in 24 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci, takımıyla 11 gün arayla çıktığı iki resmi müsabakada da kırmızı kart gördü. İrfan, 7 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda turuncu-lacivertlilerin, sahasında Oympiakos'a 1-0 kaybettiği mücadelenin 80. dakikasında hakem Orel Girenfeld'den ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Bu karşılaşmanın üstünden henüz 11 gün geçmesinin ardından yetenekli futbolcu, bu sefer de Başakşehir adına ligin ilk maçı olan Yeni Malatyaspor müsabakasında kırmızı kart gördü. İrfan Can, 67. dakikada Olympiakos karşısında olduğu gibi çift sarı kart sonucu kırmızıyla takımını bir kişi eksik bıraktı.(İHA)