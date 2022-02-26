Başakşehir 4 maç sonra kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir 4 maç sonra kaybetti

26.02.2022 18:00
Başakşehir 4 maç sonra kaybetti

Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, ligde 4 maç sonra mağlubiyetle tanışmış oldu.

Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, ligde 4 maç sonra mağlubiyetle tanışmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler, ligde 4 maç aranın ardından yenilgi yüzü gördü. İstanbul temsilcisi, son olarak 22. haftada yine sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0, konuk ettiği Gaziantep FK'yı ve dış sahada Rizespor'u 2-0, 21. hafta erteleme müsabakasında da Fatih Terim Stadı'nda İH Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla geçmişti.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir 4 maç sonra kaybetti
Başakşehir 4 maç sonra kaybetti
Başakşehir 4 maç sonra kaybetti

YORUMLAR
500
Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol Epureanu 250. maçına çıktı Epureanu 250. maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başakşehir 4 maç sonra kaybetti - Son Dakika
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