Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
19.11.2020 21:41
Medipol Başakşehir, A Milli Takım'ın son kamp kadrosunda yer alan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, A Milli Takım'ın son kamp kadrosunda yer alan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde, A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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