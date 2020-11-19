Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

19.11.2020 21:41
Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Medipol Başakşehir, A Milli Takım'ın son kamp kadrosunda yer alan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, A Milli Takım'ın son kamp kadrosunda yer alan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde, A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Başakşehir, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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