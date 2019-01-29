Başakşehir, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
12 dakika önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı. Kasımpaşa
maçında ilk 11 oynayan oyuncuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda diğer oyuncular, ısınma, 5' e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alan oyunu ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
- İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:52 Kaynak: DHA
Lider Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 ile Geçti
Erzurumspor, Kasımpaşa Forması Giyen Samuel Eduok'la Anlaştı
Amerikalı Şarkıcı Ice T, Eşinin Üstsüz Fotoğrafını Paylaştı
Aydınspor 1923'te "Zorla Masaj" Kavgası Hastanede Bitti