Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Başakşehir, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

12 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı. 

Kasımpaşa maçında ilk 11 oynayan oyuncuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda diğer oyuncular, ısınma, 5' e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alan oyunu ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:52 Kaynak: DHA

Spor
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