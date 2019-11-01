Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Alanya deplasmanında! 7 maçtır yenilgileri yok...
Son Dakika Spor Başakşehir, Alanya deplasmanında! 7 maçtır yenilgileri yok...

Başakşehir, Alanya deplasmanında! 7 maçtır yenilgileri yok...

7 saat önce

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi.

Başakşehir, Alanya deplasmanında! 7 maçtır yenilgileri yok..., System.String[]

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi.


Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen Antalya temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.


Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.


Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:52 
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