Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.30'da oynanacak karşılaşma için bugün öğle saatlerinde Alanya'ya hareket edecek.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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