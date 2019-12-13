Başakşehir, Almanya'da tarih yazdı - Son Dakika
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Başakşehir, Almanya'da tarih yazdı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.

Başakşehir, Almanya'da tarih yazdı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Başakşehir grubu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez üst tura yükseldi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın şutunda top üsten auta çıktı.


61. dakikada atılan ara pasında topla buluşan Herrmann, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Mert gole izin vermedi.


68. dakikada sağ kanattan Elia'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Crivelli'nin şutunu kaleci güçlükle çeldi.


77. dakikada sol taraftan Clichy'nin ortasında ön direkte Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


90. dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasında Demba Ba'nın kafayla indirdiği topu Crivelli ağlara yolladı. 2-1


90+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada Thuruam'ın kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


Stat: Borussia Park


Hakemler: Jose Martinez xx, Raul Cabanero xx, Inigo Prieto xx


Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer x, Nico Elvedi xx, Oscar Wendt xx, Matthias Ginter xx, Stefan Lainer xx, Christoph Kramer xx, Denis Zakaria xx, Florian Neuhaus xx (Stindl dk. 78 ?), Patrick Herrmann xx, Marcus Thuram xxx, Breel Embolo xx (Plea dk. 78 x)


Yedekler: Tobias Sippel, Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, Raffael


Teknik Direktör: Marco Rose


Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xxx, Ponck xxx, Epureanu xxx, Clichy xxx, İrfan Can xxx (Azubuike dk. 90+3 ?), Mehmet Topal xxx, Aleksic xx (Demba Ba dk. 67 xx), Elia xxx, Edin Visca xxx, Crivelli xxx


Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Mert Çelik, Azubuike, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Marcus Thuram (dk. 33) (B. Mönchengladbach), İrfan Can (dk. 44), Crivelli (dk. 90) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Mehmet Topal, Elia, Mert (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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