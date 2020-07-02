Başakşehir, Antalyaspor'a hazırlanıyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdman, futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdü. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla sonlandı.Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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