Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak

26.02.2021 09:49
Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Ligde son sekiz maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi.

Son 10 maçını kaybetmeyen ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada yer alıyor.

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Nacer Chadli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in ise sakatlıkları sürüyor.

Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

-Dört futbolcu ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 28. haftada İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Çöl tozları, Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor! Hafta sonu maskeyi bir saniye bile indirmeyin Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı
Ermenistan'daki darbe girişimi Aliyev'in de gündeminde: Bizi dinleselerdi bu duruma düşmezlerdi Ermenistan'daki darbe girişimi Aliyev'in de gündeminde: Bizi dinleselerdi bu duruma düşmezlerdi         
10:30
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım         
09:46
Onunki tam bir başarı hikayesi! Keçi çobanıyken azmedip inadı sayesinde iş adamı oldu Onunki tam bir başarı hikayesi! Keçi çobanıyken azmedip inadı sayesinde iş adamı oldu         
09:32
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı         
09:11
Miras cinayetinde ailenin açıklamaları olayın seyrini değiştirdi! Katilin kızı akrabası için iftira atmış Miras cinayetinde ailenin açıklamaları olayın seyrini değiştirdi! Katilin kızı akrabası için iftira atmış         
08:50
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi         
08:09
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
00:58
Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi         
23:30
Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü         
23:07
Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge         
22:11
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu         
18:16
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:00:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei