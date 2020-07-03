Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır!

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.



Futbolcuların 5'e 2 pas oyunuyla sürdürdükleri idmanın, taktik çalışmasıyla sonlandırıldığı aktarıldı.



Medipol Başakşehir, yarın oynayacağı maç için bu akşam Antalya'ya hareket edecek.



