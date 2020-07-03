Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır!
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 pas oyunuyla sürdürdükleri idmanın, taktik çalışmasıyla sonlandırıldığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın oynayacağı maç için bu akşam Antalya'ya hareket edecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:37
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır! - Son Dakika Spor
Son Dakika 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:21 Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:31 Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı