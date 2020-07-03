Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika

Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak lider Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak lider Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman; 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Turuncu-lacivertliler, yarın saat 21.00'de oynanacak karşılaşma için bugün akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.

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Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor
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