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Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
6 saat önce
Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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