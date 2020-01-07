Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. - Son Dakika Spor

Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

6 saat önce

Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı., System.String[]

Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Başakşehir, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim
Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj Barcelona, Arda Turan'a kapılarını kapattı Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

Son Dakika Haberleri
18:26 Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti! - Son Dakika Spor
18:19 Guardiola'nın Manchester United Maçı Öncesi Basın Toplantısı - Son Dakika Spor
18:19 Burak Yılmaz: Şampiyonluk şansımız çok yüksek! - Son Dakika Spor
18:19 Guardiola, Solskjaer'in Yorumlarına Cevap Verdi - Son Dakika Spor
18:12 Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor
17:36 Barcelona, Arda Turan'a kapılarını kapattı - Son Dakika Spor
16:13 Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]