Başakşehir Avrasya cadde mağazalarına açık artırmada yoğun ilgi - Son Dakika

Başakşehir Avrasya cadde mağazalarına açık artırmada yoğun ilgi

06.11.2020 09:49
Başakşehir Avrasya cadde mağazalarına açık artırmada yoğun ilgi, System.String[]

Başakşehir Avrasya'daki açık artırmayla satışa çıkarılan 47 cadde mağazasının tamamına yakını birkaç saat içinde satıldı.

Başakşehir Avrasya'daki açık artırmayla satışa çıkarılan 47 cadde mağazasının tamamına yakını birkaç saat içinde satıldı.

Fuzul Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir'de prestijli projelere imzasını atan Fuzul Yapı, Başakşehir Avrasya'daki cadde mağazalarını açık artırma yönetimiyle 1 Kasım Pazar günü satışa çıkardı.

Emlak Konut güvencesi ve Fuzul Yapı tecrübesiyle görücüye çıkan 47 adet cadde mağazası için projenin yapıldığı bölgedeki satışta, 38 alıcı 45 mağazayı birkaç saat içinde satın aldı.

Bölgenin en gözde ticari merkezlerinden biri olması planlanan Başakşehir Avrasya Cadde mağazaları, alıcılarına özel 60 ay vade farksız ödeme imkanı sunuyor.

Çam- Sakura Şehir Hastanesi'nin hemen karşısında hayata geçirilen projede, hastane ile mağazaları birbirine bağlayacak bir köprünün yapımı için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı da açıklandı. Projenin teslim edileceği tarihin ise 2023 Haziran olacağı belirtildi.

Mağazalar 900 bin TL ile 13 milyon TL arasında satıldı

Emlak Konut yetkililerinin katılımıyla düzenlenen açık artırmada en düşük cadde mağaza satış fiyatı 970 bin TL olurken en yüksek satış ise 13 milyon 108 TL ile süpermarket olarak kullanılacak bir mağazaya ait oldu.

Ticari hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi arzu edenler, iş yerini şık ve prestijli bir caddeye taşımayı düşünenler için Başakşehir Avrasya cadde mağazaları kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Cadde mağazaları, yüksek kira gelirlerinin yanı sıra, kısa zamanda değer artışı sağlama potansiyeli ile yatırımcıların gözdesi olmaya aday görünüyor.

İstanbul Havalimanı'na 15 dakika uzaklıkta

Başakşehir Avrasya, İstanbul Havalimanı'na sadece 15 dakikalık mesafede bulunuyor. Avrupa'nın en büyük sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin karşısındaki ilk proje olma özelliğini taşıyan Başakşehir Avrasya Konutları, İbn Haldun Üniversitesi'nin yakınında olmasının yanı sıra metro durağının da yanı başında olması sebebiyle benzersiz bir konuma sahip bulunuyor.

Türk Lirası, Başakşehir, İstanbul, Avrasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir Avrasya cadde mağazalarına açık artırmada yoğun ilgi - Son Dakika


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