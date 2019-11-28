Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi
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Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi

5 saat önce

Medipol Başakşehir, Roma mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'nde 3 maç sonra yenildi.

Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi, System.String[]

Medipol Başakşehir, Roma mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'nde 3 maç sonra yenildi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler son maçlar öncesinde 7 puanda kaldı. Başakşehir son hafta Almanya'da Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, bu müsabaka ile birlikte Avrupa kupalarında 3 maç sonra yenildi. İstanbul ekibi en son UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu.

(İHA)

Başakşehir, Avrupa, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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