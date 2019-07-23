Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Avrupa sınavı öncesi AEK karşısında
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Başakşehir, Avrupa sınavı öncesi AEK karşısında

1 saat önce

Olympiakos karşılaşmasının galibiyle oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu öncesi son hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK karşılaşacak.

Başakşehir, Avrupa sınavı öncesi AEK karşısında, System.String[]
Olympiakos karşılaşmasının galibiyle oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu öncesi son hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK karşılaşacak.
Turuncu-lacivertli ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da Atina'da Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile hazırlık maçı oynanacağı duyuruldu. Açıklamada, "Şampiyonlar Ligi sınavımız öncesi kökleri İstanbul'a dayanan AEK ile Atina'da dostluk karşılaşması oynayacağız. Dostça bir maç geçmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Olympiakos, Yunanistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
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