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Başakşehir Avusturya'da

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Başakşehir kafilesi, Graz havalimanına gelerek polis kortejiyle birlikte konaklayacağı otele geçti.

Başakşehir Avusturya'da, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Başakşehir kafilesi, Graz havalimanına gelerek polis kortejiyle birlikte konaklayacağı otele geçti.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın TSİ 23.00'te Wolfsberger'in konuğu olacak Başakşehir, karşılaşma için Avusturya'ya geldi. Grupta 1 puan farkla Roma'nın ardından ikinci sırada yer alan Başakşehir, Wolfsberger maçı öncesi son idmanını müsabakanın oynanacağı Liebenauer Stadı'nda TSİ 20.00'de bugün akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek. - GRAZ

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
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