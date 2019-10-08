Son Dakika Haberleri: Başakşehir AYKOSAN'da iş yerinde korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir AYKOSAN'da iş yerinde korkutan yangın

Başakşehir AYKOSAN'da iş yerinde korkutan yangın

43 dakika önce

Başakşehir AYKOSAN'daki boş bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir AYKOSAN'da iş yerinde korkutan yangın, System.String[]

Başakşehir AYKOSAN'daki boş bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.


Yangın saat 02.00 sularında Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi AYKOSAN Sanayi Sitesi E Blok'taki boş bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan bir işyerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören yan tarafında bulunan çalışan işçiler ilk müdahalenin ardından durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.


Korkutan yangında kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri duman tahliyesinin ardından soğutma çalışması yaptı.


Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:02 Kaynak: İHA
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