Ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

6 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.