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Ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika

Ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

Son Güncelleme: 08.11.2023 09:43

İstanbul Başakşehir'de Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

6 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi
Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi
Kaynak: İHA

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika
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