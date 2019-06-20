Son Dakika Haberleri: Başakşehir Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür etti
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Başakşehir Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür etti

19 dakika önce

Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı.

Başakşehir Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür etti, System.String[]
Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı.

Başakşehir, geçtiğimiz sezon formalarını terleten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertliler iki oyuncu için mesajlarında, "Sözleşmeleri sona eren Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:16 Kaynak: İHA
Başakşehir, Serdar Taşçı, Spor
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