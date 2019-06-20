Başakşehir Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür etti
19 dakika önce
Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:16 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı
'ya teşekkür mesajı yayımladı.
Başakşehir, geçtiğimiz sezon formalarını terleten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertliler iki oyuncu için mesajlarında, "Sözleşmeleri sona eren Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Emre Belözoğlu, Ali Koç'a iki isim önerdi! İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir
Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'ye anlaşmaya vardığı Arslanagic'den kötü haber!
Bruma için transfer atağı! Çılgın rakam