Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı

Başakşehir, İtalyan forvet Stefano Okaka'yla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Okaka, Adana Demirsporlu Balotelli'nin de yakın arkadaşı.
Başakşehir'den şu açıklama yapıldı:
"Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.
İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.
Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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