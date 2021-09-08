Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı

Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.

"Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

Başakşehir'den şu açıklama yapıldı:

Başakşehir , İtalyan forvet Stefano Okaka'yla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Okaka, Adana Demirsporlu Balotelli 'nin de yakın arkadaşı.

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