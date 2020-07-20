Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in transferini açıkladı! - Son Dakika

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in transferini açıkladı!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a konuştu ve Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a konuştu ve Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı.

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Gümüşdağ, "Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var, 5 milyon euro kazanma durumumuz var" sözlerini kullandı.


"FEDERASYONA BAŞVURDUK"


Kasımpaşa maçından sonra da şampiyonluğu kutlayacaklarını belirten Göksel Gümüşdağ, "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17: 00'ye aldık. 6. yılımızda, 21: 00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız." dedi.



Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:41 

Son Dakika Spor Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in transferini açıkladı! - Son Dakika Spor
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