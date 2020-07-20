Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan şampiyonluk yorumu - Son Dakika

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan şampiyonluk yorumu

İşte Göksal Gümüşdağ'nın açıklamaları;Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir. Bir avuç taraftarımız var ama inançları çok yüksek. 4-5 yıldır şampiyonluğu kaçırıyoruz ama hiç yılmadık, mücadelemize devam ettik. Bu kulübün içini gezenler çok iyi bilir.

İşte Göksal Gümüşdağ'nın açıklamaları;

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Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir. Bir avuç taraftarımız var ama inançları çok yüksek. 4-5 yıldır şampiyonluğu kaçırıyoruz ama hiç yılmadık, mücadelemize devam ettik. Bu kulübün içini gezenler çok iyi bilir. 2014 yılında kulübümüzün her yerine bir slogan yazmıştık: "Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır..."


"OKAN BURUK İLE AYNI DUYGUYLA DEVAM EDECEĞİZ"


Yukarıdan aşağısına kadar her kulüp çalışanın şampiyonlukta emeği var. Yönetici arkadaşlarımız gerçekten bu işe çok inandılar. Gerçekten Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Türkiye'nin yeni şampiyonu hayırlı olsun. Okan Buruk ile sözleşmemiz devam ediyor, aynı inanç ve aynı duyguyla yolumuza devam edeceğiz.


"BU YILIN ŞAMPİYONU BAŞAKŞEHİR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI"


2020'nin yılı ve kahramanı sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz bu şampiyonluğu. Başakşehir ile birlikte sağlık çalışanları da bu senenin şampiyonlarıdır. Bizim meydanda Başakşehir taraftarları bizi bekliyor, daha çok konuşuruz zaten. Herkese sonsuz teşekkür ederim.


"HER ZAMAN ZİRVEYE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"


Biz her sene zorlu bir yarış içindeyiz ama biz hep saha içinde kaldık, bize yakışanı yaptık. Sonunda da bu işi başardık. Başakşehir, her zaman zirveyi zorlayan takım olmaya devam edecek. Avrupa'da da Türkiye'yi temsil eden bir takımız. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Kasımpaşa maçından sonra stadımızda büyük bir şampiyonluk kutlaması yapacağız. Abdullah hocayı da eski futbolcuları da herkesi davet edeceğiz. Türkiye'nin 6. şampiyonu olmak büyük bir onur.


Başakşehir taraftarlarından şampiyonluk coşkusu


Başakşehir, Okan Buruk, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:46 

Son Dakika Spor Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan şampiyonluk yorumu - Son Dakika Spor
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