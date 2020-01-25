Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriqi isyanı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriqi isyanı! - Son Dakika Spor

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriqi isyanı!

6 saat önce

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriqi isyanı!, System.String[]

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.


Vedat Muriqi'in PFDK'dan ceza almamasını değerlendiren Göksel Gümüşdağ, "Fenerbahçe bizden daha çok isteyen taraftı. Bizden daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Zannediyorum 8 Ocak tarihinde Fedeasyona Kulüpler Birliği aracılığıyla teklifimizi gönderdik. Teklifimiz, kupada kart gören kupada, ligde gören ligde cezasını çeksin dedik. Biz olalım, Trabzonspor olsun, cezalı oyuncularımızı oynatamadık. Ancak bugün baktığımızda e-postamız açılmamış bile. Baktığımızda bugün enteresan bir şey var, aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oynamadı. Aldatana ödül, aldatmayana ceza olmuş oldu burada. TFF'nin asli görevi etik değerli korumaktır. Oyuncu çok iyi bir oyuncu olabilir ancak bence bugün oynamamalıydı. TFF'nin her alanda daha gayretli olması gerek. Bugün Muriqi olmasaydı da bizi yenerlerdi, onlar daha çok isteyen taraftı" dedi.


Göksel Gümüşdağ sözlerini "Topal'ın ayağı çatladı, faul bile vermedi. Ancak netice ona bağlı mı derseniz, direkt ona bağlı bir şey yok" ifadeleriyle tamamladı.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu
Vedat Muriç'i maç öncesi yıkan haber: Golümü depremde hayatını kaybeden Miraç'a armağan ediyorum Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı! Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 06:03:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriqi isyanı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]