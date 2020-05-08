Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Sadece TFF değil, hepimiz sorumluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: 'Sadece TFF değil, hepimiz sorumluyuz' - Son Dakika Spor

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Sadece TFF değil, hepimiz sorumluyuz"

6 saat önce

Spor Arena - Ayhan Turgut | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran olarak açıkladığı liglerin başlangıç tarihinin kulüplerin büyük çoğunluğunun ortak görüşü olduğunu ifade etti.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ:

Spor Arena - Ayhan Turgut | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran olarak açıkladığı liglerin başlangıç tarihinin kulüplerin büyük çoğunluğunun ortak görüşü olduğunu ifade etti. Tarihe kulüplerden hem pozitif hem de negatif tepkiler gelirken kararla ilgili düşüncelerini sorduğumuz Gümüşdağ şu açıklamaları yaptı: "Kararın Türk futbolu adına herkese hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz haftalarda video konferansla Kulüpler Birliği toplantısında da kulüplerin büyük çoğunluğu liglerin haziranın ilk haftası başlaması konusunda istekliydi.


TFF'nin 12 Haziran'da ligleri başlatma kararının ana sebebi kulüplerin büyük çoğunluğunun vermiş olduğu ortak görüştür. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran olarak açıkladığı liglerin başlangıç tarihinin kulüplerin büyük çoğunluğunun ortak görüşü olduğunu ifade etti. Tarihe kulüplerden hem pozitif hem de negatif tepkiler gelirken kararla ilgili düşüncelerini sorduğumuz Gümüşdağ şu açıklamaları yaptı: "Kararın Türk futbolu adına herkese hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz haftalarda video konferansla Kulüpler Birliği toplantısında da kulüplerin büyük çoğunluğu liglerin haziranın ilk haftası başlaması konusunda istekliydi. TFF'nin 12 Haziran'da ligleri başlatma kararının ana sebebi kulüplerin büyük çoğunluğunun vermiş olduğu ortak görüştür.


Yüzbinlerce işçi nasıl geri dönüyorsa...


Ülkemizde de ara veren fabrikaların büyük bölümü 11 Mayıs'ta tekrar açılmaya çalışıyor. Yüzbinlerce işçi çalışma hayatına nasıl geri dönüyorsa, futbolcular da aynı şekilde yeniden idmanlara başladılar. Tüm dünyanın etkilendiği bir salgında insanları yaptıkları işlere göre birbirinden ayırmak, farklı değerlendirmeler yapmak elbette doğru değildir. Futbol, bizim gibi Akdeniz kültürlerinde toplumun normalleşmesine pozitif anlamda büyük katkısı olacağına inandığımız bir oyun. Ama bu bir oyun. Tabii ki hiçbir insanın sağlığını ekonomik gelirlerin gerisinde görmemiz mümkün değil.


Profesyonel bir protokol hazırlandı


Bu yüzden TFF, Bilim Kurulu'nun önermeleri ile profesyonel bir 'Futbola Dönüş Protokolü' hazırladı. Bu noktada tüm sorumluluğu federasyonumuza yükleyerek onu yalnız bırakmak doğru değil. Bu, futbolun kendisi gibi bir takım oyunu ve hepimizin yegane bir görevi var; o da maksimum profesyonellikle protokole uyumlu hareket ederek inşallah sezonu kazasız belasız ve sağlıklı şekilde tamamlamak. Protokole uyumlu hareket edebilmek ise bir organizasyon becerisi ve Türk futbolundaki, tüm saha içinde rakiplerimiz ama saha dışındaki dostlarımızın ve tüm paydaşlarımızın bunu yapabileceğine inancım tam.


Oyuncularımız sabırsızlanıyor


Uzun bir karantina süreci oldu. Futbolcuların fizik ve ruhsal durumu nasıl?


Bizim adımıza sevindirici noktalardan biri de yabancı futbolcularımızın salgın sonrası Türkiye'de kalmalarıydı. 'Türkiye daha güvenli' diyerek kendi tercihleri ile burada kaldılar ve evde bireysel çalışmalara devam ettiler. Bu da bir kez daha ülkemize duyulan güveni göstermesi açısından oldukça sevindirici ve bizim de kendi adımıza gurur duyduğumuz bir olaydı. Futbolcularımız bu hafta başı itibari ile gruplar halinde tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına maksimum özen göstererek çalışmalarına başladılar. Keyifleri de gayet yerinde. Onlar da yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorlar.


Futbola dönüş tüm dünyada başladı


"Verilen uzun ara sonrası tüm dünyada ve Avrupa'da yavaş yavaş futbola dönüş başladı. Bizden hemen sonra, Bundesliga 16 Mayıs'ta döneceğini açıkladı. Yine Polonya 29 Mayıs, Macaristan ve Sırbistan 30 Mayıs, Hırvatistan 6 Haziran itibari ile liglerini yeniden başlatacaklarını resmen duyurdu. UEFA'ya bağlı 55 federasyon içinde, liglerin devam etmeyeceğini ve sezonu bitirdiklerini açıklayan yalnızca 2 ülke mevcut; Hollanda ve Fransa. Bunun yanı sıra Belçika da maçların yeniden başlaması konusunda olumsuz yönde görüş bildirdi. · SALGININ en büyük hasarı verdiği 2 ülke İspanya ve İtalya'da futbola dönüş için hazırlıklar başladı. İspanya'da gevşetilen karantina önlemlerini takiben çarşamba itibari ile antrenmanlar başladı. İtalya'da ise gevşetilen önlemleri takiben tesisler futbolcuların bireysel antrenmanlarına açıldı. 18 Mayıs itibari ile de toplu idmanların başlamasına yönelik bilgilendirmeler yapılıyor."


Futbol ekonomisi göz ardı edilemez


Sporun bunun içinde de futbolun hepimiz için göz ardı edilemez bir ekonomisi mevcut. Bu sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da böyle. UEFA'nın Devler Ligi ve Avrupa Ligi için takvim bulmaya çalışmasının, Premier Lig'in sağlıklı ve orta bir yol bulmaya çalışmasının temel sebebi bu. La Liga başkanı Sayın Javier Tebas'ın bu konuda çok dürüst bir sözü mevcut: 'Dünyada güçlü ekonomik sektörler güvenli ve kontrolü bir şekilde, faaliyetlerini sürdüremezse kaybolabilirler.' Bu futbola da olabilir.



Türkiye Futbol Federasyonu, Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 08:08 

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