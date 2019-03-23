Son Dakika Haberleri: Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Çevre Bizim İçin Çok Önemli

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Çevre Bizim İçin Çok Önemli

1 saat önce

AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu 'Komşularla Buluşma' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Çevre Bizim İçin Çok Önemli, System.String[]
AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu 'Komşularla Buluşma' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kartoğlu, "Amacımız çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak. Her zaman çocuklarımıza geri dönüşümü sevdireceğiz. Çünkü çevre bizim için çok önemli" dedi.

 

Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'Komşularla Buluşma' etkinliğinde AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı ve Adayı Yasin Kartoğlu vatandaşlarla buluştu. Geri dönüşüm için tasarlanan Başakgiller maskotlarını tanıtan Kartoğlu, yoğun ilgi gördü.

 

"BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARINDAN ÇOK MEMNUNUZ"

 

Çocuklarıyla güzel vakit geçirdiğini dile getiren Güler Tokmak, "Herkes burada birlikte iç içe kaynaşıyor. Zaten Başakşehir Belediyesinin çalışmalarından çok memnunuz. Çocuklarımızla beraber eğleniyoruz. Bir sürü etkinlik var. Çocuklarımıza kaliteli zaman ayırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. 

 

"BAŞAKŞEHİR'E YAKIŞAN BİR PARK OLMUŞ"

 

Hatay'dan misafir olarak geldiğini belirten Asiye Teke, "Çok beğendim her hafta sonu gelmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Başakşehir'e yakışan bir park yapmışlar. Burada gezdik dolaştık. Tatlımızı yedik, çayımızı içtik. Hediyelerimizi aldık" dedi.

 

"AMACIMIZ ÇOCUKLARDA GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ OLUŞTURMAK"

 

Konuşmasında geri dönüşümün önemini vurgulayan Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'deki çocuklarımıza Başakgilleri tanıştırdık. Çocuklarımızla birlikte eğleniyoruz. Başakgillerimizin müziği de var. Millet Parkımız çok güzel gerçekten örnek bir park oldu. Şehrinizin nefes alabileceği çok güzel bir park. Millet kıraathanesi içini zenginleştirdi. Çocuklarımız ve gençliğimiz orada hem öğreniyor, hem de sınavlarına hazırlanıyor. Daha önemlisi de çocuklarımıza yeni arkadaşlar oluşturduk. Başakgiller ile inşallah parklarımız ve şehriniz daha eğlenceli olacak. Amacımız çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak. Her zaman çocuklarımıza geri dönüşümü sevdireceğiz. Çünkü çevre bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:54 Kaynak: DHA

AK Parti, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel
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