Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde - Son Dakika
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Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde

18.05.2022 17:37
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gençlerle buluştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Kartoğlu, okula iki masa tenisi, müzik enstrümanları ve spor ekipmanları göndereceğini söyledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Başakşehir'i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var' söyleşileri kapsamında, Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne konuk oldu. Kartoğlu, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nden yaz etkinliklerine, gençlik merkezlerinden Şamlar Tabiat Parkı'na kadar birçok konuda gençleri bilgilendirdi.

Öğrencilerin masa tenisi talebi ve turnuva davetini karşılıksız bırakmayan Başkan Kartoğlu, "Siz yeter ki isteyin gençler, maç yapamasak bile ben size iki masa tenisi göndereceğim. Bu bize yetmez; açık alanda spor yapmanız için voleybol filesi ve futbol kalesi gönderme sözü veriyorum. Duyduğuma göre müzik enstrümanlarına meraklıymışsınız. O halde yeni müzik sınıfınız için müzik enstrümanları da bizden" diye konuştu. Başkan Kartoğlu'nun müjdesi gençler tarafından alkışla karşılandı.

"YENİ HEDEFİMİZ 200 BİN ÖĞRENCİ"

Bir diğer öğrencinin "Balon futbol ligi yapabilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Kartoğlu, "Lig konusunda çalışma yapamayabiliriz ama bu sene İstanbul Gençlik Oyunları'nda balon futbolu yarışmaları yaptık. Avrupa yakasındaki 750 liseye gittik ve Türkiye'nin en büyük gençlik oyunlarının finaline yaklaştık. Sizler kaliteli zaman geçirin diye bu organizasyonu hayata geçirdik. Aileleriniz nasıl ki sizin üzerinize titriyorsa, biz de sizin üzerinize öyle titriyoruz. Daha güzel yetişmeniz ve profesyonel olmanız için çalışma yürütüyoruz. Buradan bir müjdeyi daha sizinle paylaşayım. Önümüzdeki yıl çıtayı yükseltiyoruz. Tüm İstanbul genelinde yapılacak olan İstanbul Gençlik Oyunları'nda 200 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.


Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde
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Kaynak: DHA

Yasin Kartoğlu, Anadolu Lisesi, Başakşehir, Fatma Gül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde - Son Dakika
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