Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı'nda çalışmalar sürüyor

06.08.2022 09:42
Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı'nda çalışmalar sürüyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin dördüncü kapalı pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin dördüncü kapalı pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı'nın bölge ticaretine önemli katkı sağlayacağını belirten Kartoğlu, "Her bir metrekaresini komşularımızın hayatınızı kolay hale getirmek için hazırlayacağız" dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatına değer katacak çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel hava koşularından etkilenmeyen, modern mimarisi ve ticaret alanlarıyla fuar ve sergi alanlarına bir yenisi daha ekleniyor. Başakpazar, Kayaşehir ve PazarTürk'ün ardından ilçenin dördüncü kapalı pazar alanı Fenertepe'ye yapılıyor.

"YENİ TİCARET MERKEZİ OLACAK"

Şantiye sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Kapalı pazarların modern mimarisi ve konforlu yapılarıyla alanında lider konumda bulunduğunu ifade eden Kartoğlu, "Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı 22 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Her bir metrekaresini komşularımızın hayatınızı kolay hale getirmek için hazırlayacağız. Tekstil, gıda ile sebze ve meyve bölümleriyle yeni ticaret merkezi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

232 ARAÇ KAPASİTELİ KAPALI OTOPARK

Alışveriş yapmaya gelenlerin otopark sorunu yaşamayacağını belirten Kartoğlu, "Kapalı pazar alanımızın bodrum katında 232 araç kapasiteli otoparkımız olacak. Böylece oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçmiş olacağız. İlçemizin her noktasına inşa ettiğimiz çok amaçlı salonlarımızın bir benzerini Fenertepe Fuar ve Sergi Alanımızda da yapacağız" diye konuştu.


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Başakşehir'in yeni kapalı pazarı Fenertepe'ye yapılıyor Başakşehir'in yeni kapalı pazarı Fenertepe'ye yapılıyor
Kaynak: DHA

Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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