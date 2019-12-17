Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları'nda çifte heyecan - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları'nda çifte heyecan

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları'nda heyecan fırtınası durmak bilmiyor.

Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları'nda çifte heyecan, System.String[]

Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları'nda heyecan fırtınası durmak bilmiyor. 25 bin ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı oyunlar kapsamında gerçekleştirilen kızlar voleybol ve erkekler basketbol turnuvaları, nefeslerin tutulduğu karşılaşmalarla başladı.


Badminton, masa tenisi ve canlı langırt turnuvalarının ardından Başakşehir'de iki spor dalında daha heyecan başladı. Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında liseler arası kızlar voleybol ve erkekler basketbol turnuvası düzenlendi.


Voleybol ve basketbolda çekişmeli başlangıç


İki turnuva eş zamanlı olarak Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki kapalı spor salonlarında başladı. Kızlar voleybol turnuvasının ilk maçı, Özel Başakşehir Çınar Fen Lisesi takımıyla Özel Bahçeşehir Final Anadolu Lisesi takımı arasında oynandı. Karşılıklı alınan sayılarla büyük çekişmeye sahne olan maçta galip gelen taraf Özel Başakşehir Fen Lisesi takımı oldu.


Kızlar filede, erkekler potada döktürdü


Erkekler basketbol turnuvası ise Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi takımıyla Bahçeşehir İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında oynandı. Skor birbirine yakın olsa da maç boyunca üstün oynayan Bahçeşehir İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi takımı rakibini mağlup etti.


Heyecan şubat sonuna kadar sürecek


Liseler arası erkekler basketbol turnuvasına 21, kızlar voleybol turnuvasına ise 29 okul takımı katılıyor. Kızlar finali 14 Ocak 2020 Salı, erkekler finali ise 15 Ocak 2020 Çarşamba günü oynanacak. Final mücadeleleri yine Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki spor salonlarında gerçekleştirilecek. 5 Şubat 2020 Çarşamba günü ise Kızlar basketbol ve erkekler voleybol turnuvaları başlayacak. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:24 Kaynak: İHA
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