BAŞAKŞEHİR'DE SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELE ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde yıl boyunca süren sivrisineklerle mücadele çalışmaları kapsamında bir uygulama başlattı. Belirlenen noktalara yerleştirilen sivrisinek tuzakları ile yoğunluk ve tür tayini yapılarak daha etkili mücadele yürütülmesi hedefleniyor.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, patenti Avustralya'daki James Cook Üniversitesi'nde olan 'sivrisinek üreme tuzakları'nı envanterine kattı. Belediye, saksıya benzeyen ürün ile alanda bulunan erişkin sivrisinek popülasyonunu ve tür tayinini yaparak daha az kimyasal ile yaygınlığı en aza indirmeyi hedefliyor. Kabın içine koyulan su, seker, maya gibi ürünlerle sivrisinekleri kendisine çeken tuzağın 2023 yılında ilçe genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

BALKON VE BAHÇELERDEKİ SU BİRİKİNTİLERİ KONTROL EDİLMELİ

Sivrisineklere karşı 2 bin 300'den fazla noktayı kayıt altına alarak ilaçlama çalışmalarını yürüten ekipler, balkon, bahçe ve cam önlerindeki saksı, kova, bidon gibi ürünlerdeki suyun sık sık değiştirilmesi ve kontrol edilmesinin sivrisineklere karşı mücadelede çalışmalarına yardımcı olacağının önemine dikkat çekti.