İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI'NIN TANITIM LANSMANI YAPILDI

Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım lansmanı yapıldı. İstanbul Gençlik Oyunları'nun İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleşeceğini belirten, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Bu yıl 150 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir organizasyon olacak' dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Gençlik Oyunlarının tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da yaşayan gençleri spor, teknoloji ve kültür sanat yarışmalarında bir araya getirecek İstanbul Gençlik Oyunları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleşecek. Organizasyon, İstanbul Valiliği, Başakşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilecek. 150 bin gencin katılması hedeflenen yarışmada, müzik ve tiyatro ile drone ve espor yarışmalarının yanı sıra paintball ve balon futbolu gibi turnuvalarda kıyasıya rekabet yaşanacak.

'GENÇLİK OYUNLARI HEYECANI TÜM İLÇELERİ SARDI'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, geçen yıl yaklaşık 25 ilçede Avrupa yakasında başlayan İstanbul Gençlik Oyunları'nun bu yıl İstanbul'un 39 ilçesinde olacağını belirterek, 'Bu gençlik organizasyonu içerisinde, sanat, kültür, spor teknoloji gibi birçok branşlar var. Bu branşların hepsinde yaklaşık bu yıl 150 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir organizasyon olacak. Belki de Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu olacak. 8 ay boyunca sürecek olması çok önemli. Gençlik oyunları kapanışını da inşallah büyük bir stadda hep birlikte katılımcılarıyla muhteşem bir finalle tamamlayacağız. Gençlik oyunları heyecanı tüm ilçeleri sardı. Tüm liselerimizde bu organizasyon çok hızlı, muhteşem ve heyecanlı geçecek. Ben şimdiden bu organizasyon için emek veren tüm öğretmenlerimize, ilçe ve il milli eğitim müdürlüğümüze, valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Başakşehir'de devam eden bu organizasyonun yaklaşık 35 bin katılımcısı olacak. Bu katılımcılar hem fiziki olarak hem sanal olarak yarışacak' dedi.

'GURUR VERİCİ'

İstanbul Gençlik Oyunları Antrenörlerden Merve Kumaş, 'Burada çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Gençlere dokunuyoruz. Birçok genci spora teşvik edecek şeylerle karşılaştırıyoruz. Yoruluyoruz ama çok güzel geçiyor. Verdiğimiz emeğin karşılığını çok güzel bir şekilde alıyoruz. Çok eğleniyoruz' dedi.

Yusuf Bölükbaş da, İstanbul Gençlik Oyunları Antrenörlük yaptığını belirterek, 'Birçok branşta görev aldım. Gençlik oyunlarında yer almak çok keyifli. Sokakta oyun oynamanın bittiği bu devirde gençleri bilgisayar masasından alıp, onları böyle bir etkinliğe başlatmamız bizim için gurur verici' diye konuştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

'Gençler bu yıl kültür sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarına kadar 24 farklı branşta ve 450 finalde kıyasıya yarışacak. İstanbul gençliği; voleybol, basketbol, futbol, kros, bilyalı tornet, balon futbolu, paten, kaykay, masa tenisi, badminton, atletizm, pickleball, tiyatro, resim, müzik, şiir, espor NBA, espor PUBG, espor FİFA, e-spor Valorant, engelli ve yaşlı ev ziyareti, özgün fikirler, farkındalık söyleşilerine katılım branşlarında mücadele edecek. Kayıtların 12 Eylül itibaren yapılacağı İstanbul Gençlik Oyunları 24 Ekim'de başlayacak.'