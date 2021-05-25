Başakşehir Belediyesi'nde, müdür yerinde yokken masasına oturarak video çeken Fatma Yüksel, "Sevgili arkadaşlarım, Şaduman hanım yokken, Gençliğe Hitabe okuyacağım, lütfen beni dinleyin" diyerek başladığı videoda ihtiyaç sahiplerine hakaret ederken, hitabe ile de dalga geçti.
Söz konusu videoda, "Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevingar ve Beyhan tarafından Excel'e aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürlerle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına verilmektedir" gibi ifadeler kullanan Fatma Yüksel, "Bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. Koli koli koli diye ağlayanlara 'alın ulan kolinizi' demektir" şeklinde sürdürdü.
Skandal ifadeler hakkında açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, söz konusu çalışanın işine son verildiğini aktararak suç duyurusunda da bulunulduğunu söyledi. Yapılan açıklamada ayrıca Fatma Yüksel'in psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti - Son Dakika