Başakşehir Belediyesi'nden 14 Mart Tıp Bayramı'na özel video - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'nden 14 Mart Tıp Bayramı'na özel video

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, kahraman sağlık çalışanlarına anlamlı bir video ile teşekkür etti. Öğretmen Ayşe Gül Şenel'in seslendirdiği ve Başkan Yasin Kartoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video, büyük beğeni topladı.

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 salgını boyunca gecesini gündüzüne katarak fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için 14 Mart Tıp Bayramı'nda anlamlı bir çalışmaya imza attı. Söz, müzik ve seslendirmesini Bahçeşehir Süleyman Demirel İlkokulu sınıf öğretmeni Ayşe Gül Şenel'ın yaptığı "Başakşehir'den Çok Teşekkürler" isimli şarkı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başkan Kartoğlu paylaştı

Başakşehir'in farklı noktalarında çekilen video çalışması, Başkan Kartoğlu'nun sosyal medya hesabından "Bugünler geçer, bugünler geçer. Sabırla inançla hepsi biter. Sağlığımız için çalışanlara, Başakşehir'den çok teşekkürler. Kahraman sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, hislerimize tercüman olan ilçemiz öğretmenlerinden Ayşe Gül Şenel'e teşekkür ediyorum" mesajıyla paylaşıldı.

Korona virüs ile mücadelede geride bırakılan 1 yıl içerisinde kahraman sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini konu alan video çalışması, yüz binden fazla sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.

"Gelecek güzel yarınlar için"

Sağlık çalışanları başta olmak üzere sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılanan şarkının sözleri ise şu şekilde;

"Emekler büyük, gönüller yorgun. Özlemler, hasretler bitecek bir gün. Sevdiklerin için kurallara uy. Gelecek güzel yarınlar için. Bugünler geçer, bugünler geçer. Sabırla, inançla hepsi de biter. Sağlığımız için çalışanlara. Başakşehir'den çok teşekkürler. Çok zor günlerden geçiyor dünya. Azimle, tedbirle yeneceğiz biz. Şimdi daha güçlü olma zamanı. Gelecek güzel yarınlar için. Bugünler geçer, bugünler geçer. Sabırla, inançla hepsi de biter. Sağlığımız için çalışanlara. Başakşehir'den çok teşekkürler."