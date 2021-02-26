Başakşehir Belediyesi'nden bir sosyal konut projesi daha - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'nden bir sosyal konut projesi daha

26.02.2021 11:55
Başakşehir Belediyesi'nden bir sosyal konut projesi daha, System.String[]

Başakşehir Belediyesi tarafından Kayabaşı'nda hayata geçirilecek sosyal konut projesi için ilk adım atıldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından Kayabaşı'nda hayata geçirilecek sosyal konut projesi için ilk adım atıldı. 39 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek projede, kat sayısı 12'yi geçmeyecek 6 blokta toplam 503 daire yer alacak.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Başakşehir Kayabaşı'nda sosyal konut projesinin ilk adımı bugün atıldı. Başakşehir Belediyesi iştirak şirketi tarafından hayata geçirilecek olan proje, 39 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne komşu olacak proje için 43 hak sahibiyle anlaşmaya varıldı. Proje alanının 17 dönümünde kat sayısı 12'yi geçmeyecek 6 blokta toplam 503 daire yapılacak. Proje kapsamında ilk olarak 10 binanın yıkımı için çalışmalara başlandı. İş makinası tarafından binaların yıkımına başlandı.

43 hak sahibiyle anlaştıklarını ifade eden, Başakşehir A.Ş Teknik İşler Müdürü Şinasi Güneş, "39 dönümlük arazinin 17 dönümlük kısmına 6 bloktan oluşan, Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği yatay mimariyle yapacağımız maksimum 12 katlı 503 daireden oluşan proje. Bütün dairelere kapalı otopark tahsil edeceğiz, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, sosyal donatı alanlarının olduğu bir proje olacak. Başakşehir'de arada kalan Güvercintepe ve Şahintepe'de makus talihini yenmek için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun önemle üzerinde durduğu bir projeye başlıyoruz" dedi.

"Heyecanla bekliyoruz"

Hak sahiplerinden Satı Durur, çocukların geleceği için bu projenin önemli olduğunu belirterek, "Yenisini bilmedikleri için şu an da böyle gördüğümüz için hepimiz duygulanıyoruz. İnşallah daha iyisi olacak bekliyoruz, herkes için hayırlısı olsun. Çocuklarımız için daha sağlıklı güvenli güzel bir yer olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi'nden bir sosyal konut projesi daha
Başakşehir Belediyesi'nden bir sosyal konut projesi daha
Başakşehir Belediyesi'nden bir sosyal konut projesi daha
Başakşehir Belediyesi'nden bir sosyal konut projesi daha

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Sakura, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Belediyesi'nden bir sosyal konut projesi daha - Son Dakika


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