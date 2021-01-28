Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama

28.01.2021 16:10

Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama Başakşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından sokak hayvanları için harekete geçti.

Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından sokak hayvanları için harekete geçti. Gönüllü belediye personelinin katılımıyla ilçe genelinde 1 ton mama dağıtımı yapıldı.

Başakşehir Belediyesi, kendini iyice hissettiren kış aylarında sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Barınma ve tedavileri yapılan can dostları için Başakşehir genelindeki 32 besleme odak noktasındaki mama dağıtımı aralıksız devam ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde mutluluğun şehri Başakşehir'deki can dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesi sağlanıyor.

Gönüllü personel de dağıtıma katıldı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Şefliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminleri ve uyarılar dikkate alınarak acil durum planı kapsamında ilçe genelindeki besleme odak noktalarına mama dağıtımı yapıyor. Son olarak çalışmalara belediyenin diğer birimlerinde görev yapan personel de gönüllü olarak katıldı. 40 personelin 20 araçla yaptığı dağıtımda, 32 besleme odak noktasına can dostları için 1 ton mama bırakıldı.

Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama
Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama
Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama
Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama - Son Dakika


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