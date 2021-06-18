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Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması

18.06.2021 19:12
Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması, System.String[]

Başakşehir Belediyesinden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili yapılan açıklamada, 13. Cadde ile Şeyh Şamil Caddesi kesişiminde 30 Nisan günü ayrılma tespit edildiği için kontrollü yıkım çalışmasının başlatıldığı ve perde güçlendirmesi yapılan bölümde de kaymalar tespit edildiği için yıkım...

Başakşehir Belediyesinden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili yapılan açıklamada, 13. Cadde ile Şeyh Şamil Caddesi kesişiminde 30 Nisan günü ayrılma tespit edildiği için kontrollü yıkım çalışmasının başlatıldığı ve perde güçlendirmesi yapılan bölümde de kaymalar tespit edildiği için yıkım kararı verildiği belirtildi.

Başakşehir Belediyesinden 13. Cadde ile Şeyh Şamil Caddesi kesişimindeki çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Başakşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, saha ekiplerinin 30 Nisan günü yaptığı çalışmada istinat duvarında ayrılma tespit edildiği ve yönlendirme çalışmaları ile atıksu, yağmursuyu bacalarının deplase edilmesiyle birlikte kontrollü yıkıma başlandığı vurgulandı. Açıklamanın devamında ise, duvarların zemin çivisi yöntemiyle güçlendirme projeleri üzerinde çalışıldığı sırada hareketlerin devam etmesi üzerine güçlendirmeden vazgeçilip yıkılma kararı verildiği, devrilme ihtimaline karşıda arka kısmına topuk malzemesi serildiği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Başakşehir Belediyesi saha kontrol ekiplerimiz tarafından 30.04.2021 tarihinde yapılan denetimler sırasında 13. Cadde ile Şeyh Şamil caddesi kesişiminde ve İOSB sorumluluğunda bulunan alanda istinat duvarlarında EK1 fotoğraflarda görüldüğü üzere ayrılma tespit edilmiş, Ek2 tutanak ile imza altına alınmıştır. Fen İşleri ekiplerimiz tarafından 24 saat içerisinde Şeyh Şamil Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatılmış, yönlendirme - güvenlik önlemleri alınmış, atıksu ve yağmursuyu bacalarının deplasesi yapılmış ve kontrollü yıkıma başlanmıştır. Yaklaşık 120 metrelik duvarın, 34 metrelik hareket eden anosu yıkılmış olup, henüz hareketi başlamamış diğer anolar için günlük deformasyon ölçümleri yapılarak hareketi izlenmiştir. Sonrasında ekiplerimiz tarafından 34 metrelik duvar için kazık ve perde projeleri hazırlanmış, kazıkları tamamlanmış ve temel demirleri bağlanmıştır. Kırım ve kazı sırasında 7 metre yüksekliğinde perdenin yeterli donatıya sahip olmadığı, perde altında herhangi bir kazık imalatı yapılmadığı, perde arkasında drenaj bulunmadığı ve niteliksiz malzeme ile dolgu yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer duvarlar için tamamen yıkılıp yeniden yapılmadan zemin çivisi yöntemi ile güçlendirme projeleri üzerine çalışırken, bir anoda hareket tespit 2 cm hareket tespit edildi. Bu hareket haziran başında 4 santimetre ve sonrasında 7 santimetre oldu. Bu hareket sonrasında perdenin güçlendirilmesinden vazgeçilerek, yıkılarak yenilenmesine karar verildi. Yeniden yapım projeleri başlatıldı, devrilme ihtimaline karşı arka kısmına topuk malzeme serildi ve kazı yapılabilmesi için perde üzerindeki atıksu ve yağmursuyu hatlarının deplase çalışmaları başlatıldı. Bu durum 11.06.2021 tarihinde yazımız ekindeki resmi yazı ile İOSB Başkanlığına bildirilmiştir. 18.06.2021 tarihinde yağan şiddetli yağmurlar sonrasında perde devrildi, alınan güvenlik önlemleri neticesinde üzücü bir olay yaşanmamıştır."

-İHA-

Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması
Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Belediyesi'nden çöken yol ve istinat duvarıyla ilgili açıklaması - Son Dakika


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