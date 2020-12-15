Başakşehir Belediyesi'nden İBB açıklaması: Merkezimize hukuksuz işgale son verdik - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'nden İBB açıklaması: Merkezimize hukuksuz işgale son verdik

15.12.2020 17:42
Başakşehir Belediyesi'nden İBB açıklaması: Merkezimize hukuksuz işgale son verdik, System.String[]

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri meclis kararıyla 12 Mart'ta Başakşehir Belediyesine tahsis edilen Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'ne dün giderek binayı iddiaya göre zorla boşaltmaya çalıştı.

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri meclis kararıyla 12 Mart'ta Başakşehir Belediyesine tahsis edilen Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'ne dün giderek binayı iddiaya göre zorla boşaltmaya çalıştı. Karara itiraz eden Başakşehir Belediyesini haklı bulan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı etkinlik merkezindeki yetkinin Başakşehir Belediyesinde olduğunu belirterek polis kontrolünde İBB personelinin söz konusu merkezden çıkarılmasına karar verdi. Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, "Belediyemizde çalışan hukukçularımız ve zabıta ekiplerimizle merkeze gelerek bu hukuksuz işgale son verdik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri iddiaya göre dün Başakşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini yürüttüğü Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'ni zor kullanarak boşaltmaya çalıştı. Merkezi kullanan vatandaşlar ve Başakşehir Belediyesi, kararı tepkiyle karşıladı. Bugün de devam eden gerginlikte son noktayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koydu. Savcılık, yetkinin Başakşehir Belediyesinde olduğunu ve polis eşliğinde İBB personelininim binadan çıkarılmasına karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, "Dün gün içerisinde İBB'ye ait yaklaşık 30 kişilik bir ekip Anne ve Çocuk Merkezi olarak açacağımız birimimizi usulsüz bir şekilde işgal etmeye çalıştı. Bizler de belediyemizde çalışan hukukçularımız ve zabıta ekiplerimizle merkeze bu hukuksuz işgale son verdik" diye konuştu.

"YAPTIKLARI HUKUKSUZ BİR İŞLEM"

12 Mart tarihli İBB meclisinin vermiş olduğu karara dayanarak söz konusu alanda Anne Çocuk Etkinlik Merkezi açma kararı aldıklarını söyleyen Melik, "İstanbul Büyükşehir tarafından gönderilen ekibin elinde hiçbir gerekçeli karar olmadan burayı işgale çalıştılar. Biz de belediye olarak gerekli evrakları ilgili arkadaşlara ibraz ettik. Bu yaptıklarının hukuksuz bir işlem olduğunu onlara ifade etmeye çalıştık. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdik. Emniyet müdürlüğümüze bağlı ekipler buraya gelerek bu işgale son verdi" ifadelerini kullandı.

AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İyi Parti'nin meclis üyelerine seslenen Melik, "Hoşunuza gitmemiş bir karar olabilir. Bu alınan karar meclisin iradesiyle alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde grubu olan partilerin kararına uymayarak burayı işgale geldiler. Alınan irade İBB tarafından yok sayıldı" diye konuştu.

VATANDAŞLAR BASKINI DOĞRU BULMUYOR

Dün kızıyla birlikte bölgeden geçerken olaya tanık olduklarını söyleyen Hatayi Aydoğdu, "Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezi önünde çok fazla zabıta ekibi vardı. Olayları akşam gazetelerden öğrendim. Burada gerçekleşen baskını doğru bulmuyorum. Bildiğim kadarıyla İBB ve Başakşehir Belediyesi'nin alınan bu karar doğrultusunda birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Başakşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmayı çok önemsiyorum. Aynı çalışmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yapmalıdır" dedi.

"MERKEZ BİZE NEFES OLDU"

Göz yaşları içerisinde merkezin kapatılmasını istemediğini dile getiren Melek Barut ise "Ekrem başkanım, burası kapatılmasın. Biz Anadolu insanıyız, mutaassıp ailelerde büyüdük. Bu bilgi evleri bize nefes oldu. Bir torunum piyanoya, diğer torunum saza gidiyor. Böyle politik işlere aklım ermez ama kapatılmasını asla istemiyoruz" diye konuştu.

Çocukları ve kendisinin söz konusu merkezden çok yararlandığını dile getiren Remziye Kafaf da "Bu yapılanlar bana çok anlamsız geliyor. Başakşehir adına çok büyük bir kayıp olur. Faydalı olan şeylere insanların karşı olmasının bir anlamı yok. Hangi kurum olursa olsun insanlara faydalı olan hiçbir şeye karşı çıkılmamalı. Buranın işlevini tekrardan yerine getireceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu merkezin kapatılmasından yana olmadığını kaydeden öğrenci Ebrar Tanrıkulu ise,  Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezi'den bilgisayar ve el işi eğitimi aldığını kütüphanesinden yararlandığını ve kapatılırsa EBA'ya girmesinin zorlaşacağını söyledi.


Başakşehir Belediyesi'nden İBB açıklaması: Merkezimize hukuksuz işgale son verdik
Başakşehir Belediyesi'nden İBB açıklaması: Merkezimize hukuksuz işgale son verdik
Başakşehir Belediyesi'nden İBB açıklaması: Merkezimize hukuksuz işgale son verdik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir, Zabıta, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Belediyesi'nden İBB açıklaması: Merkezimize hukuksuz işgale son verdik - Son Dakika


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