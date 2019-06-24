Son Dakika Haberleri: Başakşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz kamp
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Başakşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz kamp

1 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, 217 öğrenciyi 5 gün sürecek olan ücretsiz gençlik kampı için Edirne'nin Enez ilçesine gönderdi.

Başakşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz kamp, System.String[]
BAŞAKŞEHİR Belediyesi, 217 öğrenciyi 5 gün sürecek olan ücretsiz gençlik kampı için Edirne'nin Enez ilçesine gönderdi.

24 Haziran-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak Enez Gençlik Kampı'na katılmak için www.sporparklari.com adresinden online ön kayıt oluşturan öğrencilerden 217'si Altınşehir Spor Parkı'ndan otobüslerle yola çıktı.

SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER BİR ARADA

Sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı eğitim programlarının uygulanacağı kampta, yemek ve ulaşım hizmetleri Başakşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Akademi mezunu ve alanında uzman antrenörler gözetiminde gerçekleştirilecek kampta havuz, futbol sahası, toplantı salonu, mescid, yemekhane ve dinlenme alanları bulunuyor.

HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER

Enez Gençlik Kampı'nda yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu gibi sportif etkinliklerin yanı sıra kitap okuma, konferanslar, değerler eğitimi, panel, münazaralar, "bana kendini anlat" söyleşileri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılacak.

Kampta, yaz ayları boyunca Başakşehir'de ikamet eden 14-18 yaş aralığındaki (2001 ila 2005 yıllarında doğanlar) öğrenciler misafir edilecek.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
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