'Güvercin' ve 'Başakbüs' ilk sefer için gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi

'Güvercin' ve 'Başakbüs' ilk sefer için gün sayıyor

20.08.2022 09:50
'Güvercin' ve 'Başakbüs' ilk sefer için gün sayıyor

Başakşehir Belediyesi'nin ilçe sakinleriyle birlikte tasarım, renk ve isimlerini belirlediği elektrikli nostaljik tramvayların ilk seferleri için geri sayım başladı.

Başakşehir Belediyesi'nin ilçe sakinleriyle birlikte tasarım, renk ve isimlerini belirlediği elektrikli nostaljik tramvayların ilk seferleri için geri sayım başladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa zaman içinde ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak 'Güvercin' ve 'Başakbüs' ile deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi, ulaşım alanında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Güvercintepe ve Altınşehir mahallelerinden Olimpiyat Metro İstasyonu'na ulaşım çok daha kolay hale getirecek Güvercintepe Viyadüğü'nde çalışmalarda sona gelindi.

"YOLCULUK SÜRESİ DAKİKALARA İNECEK"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, nostaljik tramvaylar ile çalışmaların son aşamaya geldiği viyadükte deneme sürüşü yaptı. Güvercintepe ve Altınşehir ile metro istasyonu arasındaki yolculuk süresinin dakikalara ineceğini belirten Kartoğlu, "Bununla beraber viyadüğümüzde yaya ve bisiklet yollarını da unutmadık" dedi.

TASARIM, İSİM VE RENGİ BAŞAKŞEHİR HALKI BELİRLEDİ

Araçların tasarımını, rengini ve ismini Başakşehir' de yaşayan vatandaşlarla birlikte belirlediklerini belirten Kartoğlu, "Başakbüs ve Güvercin, yollara çıkmak için gün sayıyor. Olimpiyat Metro İstasyonu'na ulaşımı rahatlatacak bu hatlar için toplam bin 100 metre, viyadük uzunluğu ise 260 metre olan Güvercintepe Viyadüğü'nü yaptık" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Başakşehir'de Güvercintepe Viyadüğü açılıyor Başakşehir'de Güvercintepe Viyadüğü açılıyor Başakşehir'de riskli bina oranında yüzde 35'lik azalma meydana geldi Başakşehir'de riskli bina oranında yüzde 35'lik azalma meydana geldi
Kaynak: DHA

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Güvercin' ve 'Başakbüs' ilk sefer için gün sayıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 09:50:27. #1.13#
SON DAKİKA: 'Güvercin' ve 'Başakbüs' ilk sefer için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement