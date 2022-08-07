BESYO Hazırlık Akademisi'nden 45 öğrenci üniversitelerin spor bölümlerini kazandı - Son Dakika
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BESYO Hazırlık Akademisi'nden 45 öğrenci üniversitelerin spor bölümlerini kazandı

07.08.2022 12:38
BESYO Hazırlık Akademisi'nden 45 öğrenci üniversitelerin spor bölümlerini kazandı

Başakşehir Belediyesi'nin spor akademilerine girmek isteyen gençler için hayata geçirdiği BESYO Hazırlık Akademisi'nde verilen eğitimler ile 45 öğrenci, üniversitelerin spor bölümlerini kazandı.

Başakşehir Belediyesi'nin spor akademilerine girmek isteyen gençler için hayata geçirdiği BESYO Hazırlık Akademisi'nde verilen eğitimler ile 45 öğrenci, üniversitelerin spor bölümlerini kazandı.

Başakşehir Belediyesi, spor akademilerine girmek isteyenlere yönelik açtığı hazırlık kursları ile gençleri hayalleriyle buluşturuyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda 2016 yılında açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hazırlık Akademisi'nde, bugüne kadar 210 öğrenciden 191'i spor akademilere girmeyi başardı.

45 GENÇ ÜNİVERSİTE HAYALİNE ULAŞTI

2022 yılında ise 55 öğrenciden 45'i üniversitelerin spor bölümlerine girmeye hak kazandı. Yetenek sınavları ise hala devam ediyor. BESYO Hazırlık Akademisi öğrencileri, aldıkları eğitimler sayesinde üniversitelerin yetenek sınavlarında zorlanmadıklarını dile getirdi.

YOĞUN BİR EĞİTİM PROGRAMLARI VAR

Hazırlık kursuna katılan gençler, BESYO'larda eğitim verilen Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümleri için ciddi bir hazırlık dönemine giriyor. Önce genel sınav ardından da ilgili üniversitenin yetenek sınavından başarıyla geçen adaylar, mezun olduktan sonra beden eğitimi öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde spor uzmanı ve yönetici, özel sektördeki spor tesislerine sportif eğitim uzmanı, turistik alanlarda rekreasyon uzmanı ve animatör olarak görev yapabiliyor.


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Kaynak: DHA

Başakşehir Belediyesi, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BESYO Hazırlık Akademisi'nden 45 öğrenci üniversitelerin spor bölümlerini kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BESYO Hazırlık Akademisi'nden 45 öğrenci üniversitelerin spor bölümlerini kazandı - Son Dakika
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