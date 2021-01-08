Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık'ta hız kesmiyor - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık'ta hız kesmiyor

08.01.2021 16:00
Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık'ta hız kesmiyor, System.String[]

"Sıfır Atık Belgesi" alan Başakşehir Belediyesi, sıfır atık projesi çerçevesinde yeni bir çalışma daha başlattı.

"Sıfır Atık Belgesi" alan Başakşehir Belediyesi, sıfır atık projesi çerçevesinde yeni bir çalışma daha başlattı. İlçe genelindeki 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin yöneticilerine, çevrimiçi toplantıyla Sıfır Atık Bilgi Sistemi ve Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi hakkında bilgi verildi.

Başakşehir'de, sıfır atık çalışmaları aralıksız devam ediyor. 'Sıfır Atık, Güzel Gelecek' projesi kapsamında, ilçe genelindeki 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil olmaları ve 2021 yılının sonuna kadar sahip olmaları gereken sıfır atık temel seviye belgelerini almalarına yardımcı olmak için bir toplantı gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen toplantıda Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü tarafından site yöneticilerinin sıfır atık hakkındaki sorularına cevap verildi.

Siteler, Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık projesinde yürürlüğe giren ve atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerini kapsayan Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması Yönetmeliği detaylarıyla anlatıldı. Yönetmeliğe göre 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil olması ve sıfır atık temel seviye belgelerine sahip olması gerektiği ifade edildi.

Sıfır atık verileri kayıt altına alınacak

Sitelerin sıfır atık temel seviye belgesini almalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda bir sunum yapan Çevre Mühendisi Gökçe Çebi Akgün, site yöneticilerine Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne dahil olmak için izlenmesi gereken yolları göstererek sorularını da cevaplandırdı.

Çevre Mühendisi Gökçe Çebi Akgün, "Bugün yaptığımız zoom toplantısında bir sunum gerçekleştirdik. Bunun amacı, ilçemizde bulunan 300 ve üzeri üzeri konut olan site yönetimlerinin sıfır atık bilgi sistemine dahil olmaları. Bunun için gereken bir kaç ön işlem var. Bunlardan biri hesap kaydı açma ve tesis ekleme. Tesis eklendikten sonra da sistemin içinde bulunan sıfır atık faaliyetlerini ekleyebilecekler. Bunları İl Çevre Müdürlüğü'ne de aktarabilecekler. Böylece veriler kayıt altına alınabilecek" diye konuştu.

Başvurular yıl sonuna kadar sürecek

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin yönetimleri, Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi alabilmek için 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başakşehir Belediyesi, geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık mevzuatında yayınlanan tüm kriterleri yerine getirerek İstanbul'da "Sıfır Atık Belgesi" almıştı. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık'ta hız kesmiyor

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Hisarcık, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık'ta hız kesmiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum
Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı         
15:43
AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor         
15:40
İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi         
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk         
14:45
Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır         
14:06
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada         
13:15
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı         
11:44
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu         
11:13
KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi         
11:00
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 16:10:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir Belediyesi 'Sıfır Atık'ta hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei