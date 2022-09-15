Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, 20 Eylül'de İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
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Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, 20 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

15.09.2022 14:58
Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, 20 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılına ithafen Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası konseri düzenlenecek.

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye- Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılına ithafen Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası konseri düzenlenecek.

Belediyenin açıklamasına göre, konser, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Özbekistan Kültür Bakanlığı ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla 20 Eylül saat 20.30'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilecek.

Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, yerel ve uluslararası yarışmalarda ödül alan genç müzisyenler, yetenekli öğrenciler ve diğer senfonilerin aktif katılımcıları ile 2014 yılında kuruldu.

Topluluğun kuruculuğunu, orkestra şefliğini ve sanat yönetmenliğini ilk olarak Kamoliddin Urinbaev üstlendi.

Orkestranın repertuvar listesinde senfonik müziklerin yanı sıra popüler, farklı ülkelerin ulusal müzikleri ve çağdaş müzikler yer alıyor.

Orkestra ayrıca bugüne kadar Japon piyanist ve besteci Keiko Matsui, İngiliz kemancı Vanessa Mae, Alman bas Rene Pape, Rus piyanist ve besteci Kirill Richter ile Özbek sanatçılar, İtalya, Rusya ve Orta Asya'dan ünlü müzisyenlerle ortak performanslar sergiledi.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser veren orkestra, Kasım 2018'de, Şubat 2019'da ve Ocak 2022'de Kuveyt'e de üç tur gerçekleştirdi. Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, bu konserler, Kuveytli besteci ve sanatçılarla ortak çalışmaların ardından Kuveyt'te Dr. Amer Jaafar tarafından yazılan eserlerden oluşan ilk albümleri "İpek Yolu"nu yayınladı.

Bu yıl ise topluluk, geleneksel Kore Operası olan "Chkhunkhyandzhon"un Koreli solistlerle sahnelenmesine ve Nikolai Rimsky-Korsakov'un "Scheherazade" adlı balesinin Alisher Navoi'nin adını taşıyan Devlet Akademik Tiyatrosu'nda sunulmasına katıldı.

Topluluk aynı zamanda son birkaç yıldır kanserli çocuklar yararına konserler düzenliyor.

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Kaynak: AA

Başakşehir Belediyesi, Özbekistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, 20 Eylül'de İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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