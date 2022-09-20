Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul'da konser verdi - Son Dakika
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Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul'da konser verdi

20.09.2022 23:04

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılına ithafen Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası konseri düzenlendi.

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye- Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılına ithafen Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası konseri düzenlendi.

Konser, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Özbekistan Kültür Bakanlığı ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Orkestra Şefi Kamoliddin Urinbaev, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada orkestranın Türkiye'de ilk kez konser verdiğini söyledi.

"Dünya turnesinin ilk durağının Türkiye olmasından çok mutluyuz"

Türk halkının kültür, sanat ve özellikle de müziğe çok önem verdiğini dile getiren Urinbaev, "Bu konser Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası'nın dünya turnesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ilk defa konser veriyoruz ve turne kapsamında ilk durağımızın Türkiye olmasından dolayı çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bağımsızlığını ilan ettiğinde Özbekistan'ı tanıyan ilk ülke olduğunu vurgulayan sanatçı, şunları kaydetti:

"Konserimiz Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerin 30. yılına ithaf ediliyor. Biz de sanatçılar olarak Özbek halkı adına bu konseri bir teşekkür ve aynı zamanda bir kutlama niteliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim için onur ve şereftir. Bugün 80'e yakın sanatçımız sahneye çıkıyor. Bunun yanı sıra Özbekistan'ın en meşhur solistleri de bizlerle aynı sahneyi paylaşıyor. Konseri ilişkilerin 30. yılına ithaf ediyoruz fakat repertuvarımızda sadece Özbek ve Türk eserleri değil aynı zamanda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye başta olmak üzere bütün Türk dünyasından eserler de var ve hepsine ithaf etmiş oluyoruz."

Kamoliddin Urinbaev, sanatçıların aynı zamanda birer kültür elçisi olduklarını, diplomatik alanda önemli roller üstlenmelerinin kendilerine ayrı bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

"Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun"

Özbek halkı adına Türk halkını en sıcak duygularla ve sevgiyle selamladığını belirten Urinbaev "Özbek halkı ile Türk halkı arasındaki birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Allah nazarlardan korusun, her zaman böyle güzel günlerde, güzel etkinliklerde bir arada olmak hepimize nasip olsun." değerlendirmesini yaptı.

Konserde Türkiye, Özbekistan ve dünya müziklerinden "Uzbekistan is My Motherland", "Nazende Sevgilim", "Ay Kara Koz", "Kara Sevda", "Mavrigi" ve "Surnay Iyazgı"nın da arasında bulunduğu 18 eser dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Geceye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, TÜRKSOY yetkilileri, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri ile Türk ve Özbek müzikseverler katıldı.

Orkestra hakkında

Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, yerel ve uluslararası yarışmalarda ödül alan genç müzisyenler, yetenekli öğrenciler ve diğer senfonilerin aktif katılımcıları ile 2014'te kuruldu.

Kuruculuğunu, orkestra şefliğini ve sanat yönetmenliğini ilk olarak Kamoliddin Urinbaev'in üstlendiği orkestranın repertuvar listesinde senfonik müziklerin yanı sıra popüler, farklı ülkelerin ulusal müzikleri ve çağdaş müzikler yer alıyor.

Orkestra ayrıca bugüne kadar Japon piyanist ve besteci Keiko Matsui, İngiliz kemancı Vanessa Mae, Alman bas Rene Pape, Rus piyanist ve besteci Kirill Richter ile Özbek sanatçılar, İtalya, Rusya ve Orta Asya'dan ünlü müzisyenlerle ortak performanslar sergiledi.

Yurt içinde ve dışında birçok konser veren orkestra, Kasım 2018'de, Şubat 2019'da ve Ocak 2022'de Kuveyt'e de üç tur gerçekleştirdi. Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, bu konserler, Kuveytli besteci ve sanatçılarla ortak çalışmaların ardından Kuveyt'te Dr. Amer Jaafar tarafından yazılan eserlerden oluşan ilk albümleri "İpek Yolu"nu yayınladı.

Bu yıl ise topluluk, geleneksel Kore Operası olan "Chkhunkhyandzhon"un Koreli solistlerle sahnelenmesine ve Nikolai Rimsky-Korsakov'un "Scheherazade" adlı balesinin Alisher Navoi'nin adını taşıyan Devlet Akademik Tiyatrosu'nda sunulmasına katıldı.

Topluluk aynı zamanda son birkaç yıldır kanserli çocuklar yararına konserler düzenliyor.

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Kaynak: AA

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