Başakşehir Belediyesi yeşile sahip çıkıyor - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, vizyon projelerine bir yenisini daha ekliyor. İlçe sakinlerinin buluşma noktalarının başında yer alan Defne Parkı, yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor. Tek bir ağaca dahi zarar verilmeden yürütülen çalışmalar ile Defne Parkı'na, çocuk oyun alanlarının yanı sıra sevimli dostlarımız için gezdirme, eğitim ve aktivite alanları da yapılıyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yenileme çalışmalarının aralıksız dürdüğü Defne Parkı'nda incelemelerde bulundu. Yenileme çalışmaları kapsamında yetkililerden bilgi alan Başkan Kartoğlu, yeşilin şehri Başakşehir'de tek bir ağaca zarar vermeden Defne Parkı'nı yenilediklerini belirtti. Parkta engelleri tamamen ortadan kaldırdıklarını ifade eden Kartoğlu, "Engelsiz yavrularımız için güzel bir oyun alanını da hizmete açacağız" dedi.

Defne Parkı'nda yok yok

Defne Parkı'nda çocuk oyun alanı içerisinde 3 kuleli oyun grubu, bir takım 2'li salıncak, bir takım ebeveyn salıncak, 2 tahterevalli ve 2 zıpzıp bulunacak. Engelsiz çocuk oyun alanında ise bir engelsiz bulut oyun grubu ve bir takım engelsiz salıncak yer alacak. Oyun alanlarının zemini çocukların düşüp yaralanmasını önlemek için EPDM kaplanacak.

Sevimli dostlar için yeni alan

Başakşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarında sevimli dostları da unutmadı. Defne Parkı'nın bir bölümüne köpek gezdirme, eğitim ve aktivite alanı yapılmaya başlandı. Tüneller ve atlama parkurlarının yer alacağı alanda hayvanseverler, sevimli dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecek. Park içi yürüme yolları üzerinde ayrıca ziyaretçilerin oturup dinlenmeleri için çok sayıda bank da yer alacak. - İSTANBUL