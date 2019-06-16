Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü'ne özel etkinlik
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Başakşehir Belediyesi, "'Babalar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi.
Başakşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
, " 'Babalar Günü
'ne özel bir etkinlik düzenledi. Erkinlikte, babalar ve çocukları doyasıya eğlendi.
Başakşehir Belediyesi, Babalar Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Babalar Günü" etkinliğinde babalar ve çocukları unutulmaz bir gün yaşadı. Halkla İlişkiler
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve arkasında "Hayatımızın en baba adamlarının Babalar Günü kutlu olsun" yazan stantların önünde fotoğraf çektiren babalar ve çocuklarının sevinci görülmeye değerdi. Gün boyu devam eden etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Başakşehir Belediyesine ve Başkan Yasin Kartoğlu
'na teşekkür etti. - İSTANBUL
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