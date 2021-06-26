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Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan

26.06.2021 09:19

- Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan Başakşehir Belediyesi, ilçenin huzur köşesi Şamlar Tabiat Parkı'nda ilçe sakinlerine özel bir etkinlik alanı oluşturdu.

- Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, ilçenin huzur köşesi Şamlar Tabiat Parkı'nda ilçe sakinlerine özel bir etkinlik alanı oluşturdu. Piknik alanlarından yürüyüş parkurlarına, tarihi mekanlardan eşsiz doğa manzarasına kadar birçok özelliğe sahip 5. Kapı, Başakşehirlilere yeşille iç içe keyifli bir gün vaat ediyor.

Başakşehir Belediyesi, İstanbul'un en güzel florasına sahip Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı'da doğayla iç içe bir etkinlik alanı oluşturdu. Doğanın merkezinde yer alan ve sadece Başakşehirlilerin kullanabileceği alan, misafirlerine yeşillikler içinde rahat bir nefes alma imkanı sunuyor.

Şamlar'ın eşsiz manzarası büyülüyor

Şamlar Tabiat Parkı, Başakşehirlileri kuş cıvıltıları ve tabiatın eşsiz güzelliğiyle karşılıyor. Yeşilin her tonuna kucak açan 5. Kapı'da, misafirlerin keyifli bir gün geçirmesi için her ayrıntı düşünüldü. Alan içerisinde; 3 bin 250 metre uzunluğunda yürüyüş parkurunun yanı sıra 3, 6 ve 9 kilometreden oluşan 3 treeking parkuru yer alıyor. Ayrıca çocukların doğayı keşfetmesini sağlayacak oyun alanları ve Şamlar'ın eşsiz manzarasını gözler önüne seren seyir terası da bulunuyor.

Mangal yapmak ve ateş yakmak yasak

Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı'da, muhtemel bir yangın ve çevre kirliliğin önüne geçmek için mangal yapmaya ve ateş yakmaya izin verilmiyor. Dumansız hava sahası olarak belirlenen alan, Başakşehirlilere yanlarında getirdikleri piknik malzemeleriyle keyifli bir gün geçirme imkanı sağlıyor.

Doğa ve tarih iç içe

Şamlar Tabiat Parkı, sadece doğal güzellikleri değil, ecdat yadigarı eserleri de yakından görme fırsatı sunuyor. Alana 7 kilometre uzaklıkta bulunan 2. Mahmut döneminden kalma bendi ziyaret etmek isteyenler, yeşillikler içinde tarihi bir yolculuğa çıkabiliyor.

Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan
Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan
Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan
Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan
Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan
Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan
Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan
Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan
Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan
Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan

Başakşehir Belediyesi, İstanbul, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Belediyesi'nden Başakşehirlilere özel yeşil alan - Son Dakika


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