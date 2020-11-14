Başakşehir Belediyesinden deprem çantası eleştirilerine tepki - Son Dakika

Başakşehir Belediyesinin farkındalık oluşturma adına hayata geçirdiği "Deprem Çantası" dağıtma uygulaması bazı medya organlarını rahatsız etti. Başakşehir Belediyesinin halka ücretsiz olarak dağıttığı binlerce deprem çantasını eleştiren medya kuruluşlarına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Başakşehir Belediyesi sosyal farkındalık uygulaması kapsamında yaklaşık bir yıl önce vatandaşlara "Deprem Çantası" dağıtmaya başladı. Başakşehir Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından yapılan dağıtım vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Radyo Başakşehir'de program yapan Türkiye'nin en ünlü radyocuları ve programcıları da devreye girdi. Dinleyenlerine deprem bilincini hatırlatmak üzere binlerce deprem çantası hediye etti. Deprem çantası dinleyicilerin evlerine kadar ücretsiz bir şekilde gönderildi.

Deprem çantası dağıtımından rahatsız oldular

Başakşehir Belediyesinin hayata geçirdiği sosyal farkındalık uygulaması bazı medya kuruluşlarını rahatsız etti. Bu medya kuruluşları Başakşehir Belediyesinin deprem çantası dağıtmasını engellemek için harekete geçti. Karalama ve iftira dolu haberler karşısında vatandaşlar ve deprem çantasını dağıtan radyocular büyük tepki gösterdi. Başakşehir Beledisi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda "Başakşehir Belediyesi yaklaşık 1 yıldır farkındalık oluşturmak adına hem sosyal medya hesaplarından, hem de ülkenin en önemli radyo programcıları aracılığı ile binlerce deprem acil setini dağıtmıştır, dağıtmaya da devam edecektir. CHP'li bir belediye yapsa yere göğe sığdıramazdınız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL