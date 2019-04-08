Başakşehir, Beşiktaş'a Hazırlanıyor
24 dakika önce
Medipol Başkaşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Medipol Başkaşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş
maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan çalışmada Atiker Konyaspor
mücadelesinde oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve pas çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maçla idman sona erdi.
Turuncu lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:27 Kaynak: DHA
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