Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Beşiktaş'a Hazırlanıyor

Başakşehir, Beşiktaş'a Hazırlanıyor

24 dakika önce

Medipol Başkaşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başakşehir, Beşiktaş'a Hazırlanıyor, System.String[]


Medipol Başkaşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada Atiker Konyaspor mücadelesinde oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve pas çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maçla idman sona erdi.

Turuncu lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:27 Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor
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