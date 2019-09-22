Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında zorlanıyor
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Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında zorlanıyor

1 saat önce

Süper Lig'in ilk 4 haftasında yalnızca 1 galibiyet alabilen ve UEFA Avrupa Ligi'ne de 4-0'lık Roma yenilgisiyle başlayan Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş karşısında galip gelerek kötü gidişatına son vermek istiyor.

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Süper Lig'in ilk 4 haftasında yalnızca 1 galibiyet alabilen ve UEFA Avrupa Ligi'ne de 4-0'lık Roma yenilgisiyle başlayan Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş karşısında galip gelerek kötü gidişatına son vermek istiyor.


Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan, hafta içinde de UEFA Avrupa Lig J Grubu ilk maçında İtalya'da Roma'ya 4-0 kaybeden turuncu-lacivertliler, Beşiktaş karşısında alacağı üç puanla hem moral depolamak hem de kötü gidişatı tersine çevirmenin hesaplarını yapıyor.


Başakşehir, Beşiktaş Park'ta zorlanıyor


Turuncu-lacivertliler, ligde siyah-beyazlılara konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Beşiktaş Park'taki son galibiyetini 2010-2011 Abdullah Avcı yönetiminde 2-0'lık skorla alan Başakşehir, diğer mücadelelerde ise 4 kez rakibine mağlup olurken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.


İki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan son müsabakada da güle taraf Beşiktaş olmuştu. Kartal, geçtiğimiz sezonun 28. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.


M.Başakşehir'in, Beşiktaş deplasmanında aldığı sonuçlar şöyle:


Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 (2018-2019)


Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2017-2018)


Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2016-2017)


Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0 (205-2016)


Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0 (2014-2015)


Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 2 (2012-2013)


Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2011-2012)


Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 2 (2010-2011)


Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0 (2009-2010)


Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 (2008-2009)


Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0 (2007-2008) - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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