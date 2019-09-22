Başakşehir, Beşiktaş karşısında! 4 maçta 4 puanla...

Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmeyi başarmıştı.



Milli aranın ardından lige Demir Grup Sivasspor maçıyla dönen turuncu-lacivertliler, sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı.



Medipol Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Roma maçını ise 4-0 kaybetti.



Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 4 puanla girdi.



Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.



