Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

04.03.2022 14:16
Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti
Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti
Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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